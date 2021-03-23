Народные приметы на 24 марта подскажут, будет ли предстоящее лето теплым

Народные приметы на 24 марта помогут узнать, порадует ли предстоящее лето теплом.

Несколько веков назад люди в деле предсказания изменений погодной обстановки ориентировались на разного рода поверья. Одна из примет, сохранившихся до наших дней, гласит, что предстоящее лето порадует комфортным температурным режимом без похолодания и сильной жары в том случае, если в двадцать четвертый день весны тепло.

Наличие инея в этот день предвещает скорое потепление.

Если в двадцать четвертый день марта были замечены журавли, которые летели очень низко, следует готовиться к ухудшению погодных условий.