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Народные приметы на 24 марта подскажут, будет ли предстоящее лето теплым

Народные приметы на 24 марта подскажут, будет ли предстоящее лето теплым

Народные приметы на 24 марта помогут узнать, порадует ли предстоящее лето теплом.

Несколько веков назад люди в деле предсказания изменений погодной обстановки ориентировались на разного рода поверья. Одна из примет, сохранившихся до наших дней, гласит, что предстоящее лето порадует комфортным температурным режимом без похолодания и сильной жары в том случае, если в двадцать четвертый день весны тепло.

Наличие инея в этот день предвещает скорое потепление.

Если в двадцать четвертый день марта были замечены журавли, которые летели очень низко, следует готовиться к ухудшению погодных условий.  