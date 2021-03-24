В Мордовии провели проверку осужденных к обязательным работам

Сотрудники отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии провели проверку предприятий, в которых отбывают наказание осужденные к обязательным работам.

Ежегодно по учетам отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера проходят более 70 осужденных к обязательным работам.

Осужденные привлекаются к бесплатной общественно-полезной деятельности в свободное от работы или учебы время на предприятиях, включенных органами местного самоуправления по согласованию с инспекцией в соответствующий перечень объектов. Как правило, это работы по благоустройству территорий, уборке улиц, дворов, парков и т.д.

В случае систематических нарушениях трудовой дисциплины и невыходах на обязательные работы сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции направляется в суд представление о замене обязательных работ более строгим наказанием.

Также читайте о том, что помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими посетил исправительную колонию.

Источник: 13.fsin.su