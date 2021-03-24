Лямбирский район: «Точки роста» откроются в Александровской и Первомайской школах

В рамках нацпроекта «Образование» в 2019-2020 гг. на базе Большеелховской, Кривозерьевской, Пензятской, Саловской школ и Лямбирской СОШ № 2 созданы «Точки роста. Заключены договоры о сетевом взаимодействии с другими школами района.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» обновлена материально-техническая база в Атемарской и Берсеневской СОШ. Сюда поступили интерактивная и компьютерная техника.

В 2021 году запланировано открытие двух центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Александровской и Первомайской школ. Компьютерное и цифровое оборудование будет поставлено в Лямбирскую СОШ № 2.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.