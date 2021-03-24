Народные приметы на 25 марта подскажут, будет ли предстоящее лето ненастным

Народные приметы на 25 марта помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет характерной для предстоящего лета.

Несколько веков назад существовало правило, которое условно можно назвать нормой обратного действия. Суть его заключается в том, что определенное положение дел в окружающей среде может предвещать свою полную противоположность в будущем. На основе этого правила сформировалось поверье, гласящее, что ясная и теплая погода в двадцать пятый день первого месяца весны сигнализирует о том, что грядущее лето будет отличаться частыми осадками и прохладой.

Дождь в этот день народные приметы называют предвестником хорошего урожая.

Люди, жившие несколько столетий назад, 25 марта поили водой лошадей, чтобы животные были здоровыми.