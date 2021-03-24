Национальный проект «Цифровая экономика РФ». Региональный проект «Цифровые технологии»

Цель проекта – создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

В рамках проекта Министерством информатизации и связи Республики Мордовия на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа о проводимых на федеральном уровне конкурсах на поддержку в форме субсидий региональным ИТ компаниям на реализацию проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.