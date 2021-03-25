Чамзинский район: идет третья сессия в мобильном технопарке «Кванториум»

22 марта мобильный технопарк «Кванториум» прибыл в Чамзинский район. На базе Комсомольская СОШ № 3 началась третья сессия дополнительных занятий по направлениям «Робо/Промдизайн», «VR/IT» и «Гео/Аэро» в рамках нацпроекта «Образование».

Передвижной детский технопарк – это автомобиль, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, аналогичном тому, на котором занимаются школьники в действующем в Саранске большом технопарке. Такой образовательный комплекс на колесах помогает детям освоить лазерные и космические технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, робототехнику и другие инженерные направления. А приобщают к высоким технологиям молодые педагоги. Наставники знакомят ребят с обязательными навыками, которые позволят школьникам эффективно работать в команде, ставить цели и достигать их, создавать актуальные и востребованные проекты.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.