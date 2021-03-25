Сделать свой биллинг или купить?

Для автоматизации бизнес-процессов, связанных с большими данными, автоматизированными расчетами с клиентами и формированием счетов абонентов, можно либо купить биллинговую систему со всем необходимым функционалом, либо разработать биллинг «с нуля» самостоятельно или под заказ.

Покупка готового биллинга

К преимуществам покупки готового решения относятся:

Надежная бесперебойная система, настроенная под нужды заказчика . Разработчики предоставляют биллинг для решения задач конкретного бизнеса. Возможна гибкая настройка «коробочного» или «облачного» решения.

. Разработчики предоставляют биллинг для решения задач конкретного бизнеса. Возможна гибкая настройка «коробочного» или «облачного» решения. Различная тарификация . Можно дополнительно подключать или отключать необходимые модули и приложения – стоимость лицензии будет варьироваться в зависимости от выбранного функционала.

. Можно дополнительно подключать или отключать необходимые модули и приложения – стоимость лицензии будет варьироваться в зависимости от выбранного функционала. Развитая техническая поддержка. Все обновления, критически важные исправления оперативно предоставляются клиенту. В случае возникновения проблем с системой служба технической поддержки устранит их в минимальные сроки – удаленно или с выездом специалистов в офис заказчика.

Есть у готового решения и некоторые ограничения. Во-первых, не получится подобрать биллинговую систему полностью «под себя», особенно, если в компании заказчика иногда требуются нестандартные решения, процессы. Во-вторых, обычно не представляется возможным внесение существенных изменений в ядро готового биллинга – особенно облачного.

Разработка собственного биллинга

Другой вариант внедрения биллинговой системы для компании – разработка собственного решения. К очевидным плюсам можно отнести следующее:

Полностью индивидуальная система, разработанная с учетом особенностей деятельности конкретной компании. Возможна реализация любых нестандартных решений, процессов.

Простая интеграция со всеми системами, используемыми заказчиком. Биллинг разрабатывается с учетом необходимости взаимодействия с текущими используемыми системами сторонних разработчиков.

Но у такого подхода имеются и существенные недостатки:

Длительная разработка . Невозможно сразу запустить проект, создать биллинговую систему в сжатые сроки – требуется время для ее разработки, тестирования, внедрения и настройки.

. Невозможно сразу запустить проект, создать биллинговую систему в сжатые сроки – требуется время для ее разработки, тестирования, внедрения и настройки. Высокая стоимость . Для разработки надежного функционального биллинга потребуется привлекать квалифицированных специалистов, что потребует существенных финансовых затрат.

. Для разработки надежного функционального биллинга потребуется привлекать квалифицированных специалистов, что потребует существенных финансовых затрат. Отсутствие службы поддержки . Содержать собственный штат сотрудников для обслуживания системы могут позволить себе лишь крупные корпорации – в остальном же будет зависимость от программистов, разрабатывающих конкретное решение.

. Содержать собственный штат сотрудников для обслуживания системы могут позволить себе лишь крупные корпорации – в остальном же будет зависимость от программистов, разрабатывающих конкретное решение. Вероятность возникновения критических ошибок. Готовые купленные решения уже протестированы, успешно используются различными компаниями. В случае возникновения ошибок или сбоев разработчик оперативно их устраняет для всех владельцев систем. В случае, если биллинг разрабатывался индивидуально, выявить все возможные ошибки не получится – возможны сбои, пусть и не критические, для устранения которых потребуется привлекать разработчика, а это занимает время (потеря клиентов).

Конечно, в некоторых случаях крупным компаниям гораздо выгоднее разработать биллинг самостоятельно, наняв в штат квалифицированных специалистов, но в подавляющем большинстве случаев целесообразно покупать готовую систему.