Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

В рамках реализации проекта в 2021 г. запланировано проведение профилактических медосмотров, в том числе диспансеризации населения в количестве 458 000 человек.

Продолжат работу санитарная авиация в целях оказания скорой специализированной медпомощи пациентам и выездные мобильные медицинские бригады в селах.

Идет формирование системы защиты прав пациентов. До 81,1 % должен достичь показатель доли обоснованных жалоб от общего числа поступивших, урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.