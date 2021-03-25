Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более трех тысяч семей Мордовии

В Республике Мордовия сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются свыше 3 000 семей. В прошлом году преимущества услуги оценили более тысячи абонентов компании, а уже в первом квартале этого года видеонаблюдение подключили около 400 жителей квартир и частных домов.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Желание быть уверенным, что дома всё в порядке, а близкие в безопасности, стимулирует спрос на установку камер видеонаблюдения в квартирах и коттеджах, на придомовых территориях и приусадебных участках. Раньше видеокамеры чаще всего приобретали в сезон летних отпусков и зимних каникул. Но в прошлом году особенно много подключений было в период карантина. Граждане выбирали цифровое решение для пожилых родственников, чтобы всегда быть с ними на связи и не переживать за их самочувствие».

Сервис работает от Wi-Fi-сети любого оператора. Цифровую камеру легко установить и настроить самостоятельно. Активировать услугу могут помочь и специалисты «Ростелекома».

Андрей Милентьев, житель поселка Николаевка:

«В наше отсутствие с детьми остается няня. Сервис от “Ростелекома” очень выручает нашу семью. Для удаленного наблюдения пользуемся мобильным приложением. По возможности проверяем обстановку в доме, контролируем и воспитательный процесс, и соблюдение распорядка дня. Благодаря встроенному в камеру микрофону всегда есть возможность поговорить с малышами. Для нас важно не только слышать голос, но и видеть настроение ребят».

Пользователи услуги могут смотреть видео в реальном времени или в записи в личном кабинете мобильного приложения или через браузер. Архив доступен от 7 до 30 дней в зависимости от тарифного плана.

Заявку на приобретение видеокамер и вызов специалиста можно оставить на сайте «Ростелекома», по бесплатному телефону 8 800 100 08 00 или в офисах продаж и обслуживания компании.