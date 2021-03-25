В Темниковском районе загорелась прачечная

В Темниковском районе произошло возгорание прачечной монастырской гостиницы.

Утром 24 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Старый Город. На улице Борисовка загорелась постройка, расположенная на территории частной гостиницы для паломников Санаксарского монастыря. Внутри строения располагаются склад и прачечная. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 8 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Изображение было размещено в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: 13.mchs.gov.ru