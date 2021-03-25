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Народные приметы на 26 марта подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 26 марта подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 26 марта помогут определить, станут ли дожди характерной особенностью предстоящего летнего периода.

Несколько веков назад люди твердо верили в то, что между разными погодными явлениями существует определенная взаимосвязь. На основе этого убеждения были сформулированы своего рода метеорологические правила, которые в наши дни имеют статус примет. Одна их таких примет гласит, что наличие тумана в двадцать шестой день первого месяца весны является сигналом о частых дождях в период с начала июня по конец августа.

Если же 26 марта наблюдается солнечная погода, народные поверья призывают готовиться к отличному урожаю.

Также в былые времена люди считали, что именно с 26 марта значительно усиливается влияние весны на метеорологическую обстановку.  