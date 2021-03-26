В Мордовии пресечено 33 попытки незаконного потребления электроэнергии

В феврале сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» в ходе проведенных рейдов выявили 33 недобросовестных потребителя. Объем похищенной ими электроэнергии превысил 141 тыс. кВт*ч. Ущерб от противоправных деяний составил почти 150 тыс. рублей.

Наибольшее количество фактов энерговоровства зафиксировано в Краснослободском районе, где составлено 10 актов о безучетном потреблении. Пять хищений пресечено в Рузаевском районе, среди недобросовестных потребителей электроэнергии – руководство одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств, решившее «сэкономить» на ресурсах. По 4 попытки незаконных подключений к электросетям специалисты участков баланса и учета электроэнергии выявили в Кочкуровском, Лямбирском и Атяшевском районах. Также любители нечестной экономии обнаружены в Атюрьевском и Темниковском районах. По всем фактам энерговоровства составлены акты. В органы правопорядка направлены соответствующие заявления. Нарушителям закона предстоит не только оплатить штрафы, но и возместить стоимость похищенной электроэнергии, которая будет рассчитана исходя из максимально возможного потребления в круглосуточном режиме с момента последней проверки.

Всего же с начала года энергетики филиала «Мордовэнерго» пресекли 41 случай энерговоровства.

Энергетики предупреждают: несанкционированное потребление электроэнергии причиняет ущерб не только электросетевой компании, но и добросовестным потребителям. Действия энерговоров приводят к скачкам напряжения, частым перебоям электроснабжения, выходу из строя бытовой техники, коротким замыканиям.

Специалисты филиала «Мордовэнерго» призывают жителей республики сообщать о подобных фактах в компанию «Россети Волга» по телефонам «горячей линии» 8-800-220-0-220 или (8342) 28-13-11, а также в правоохранительные органы. Анонимность гарантирована.