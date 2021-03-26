Старошайговский район: в райцентре формируется комфортная городская среда

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 г. благоустроена дворовая территория многоквартирного дома по ул. Рабочая, д.15 Старошайговского сельского поселения.

В 2020 г. проведен текущий ремонт дворовой территории дома № 17 по ул. Рабочая. Здесь уложен новый асфальт, появились тротуар, детская игровая площадка, освещение входных групп, установлены лавочки и урны для мусора.

В 2021 г. запланировано выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Рабочая в с. Старое Шайгово.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.