Национальный проект «Образование». Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках проекта в 2021 году предусмотрено обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 8 образовательных организациях республики; внедрение Целевой модели развития региональных систем допобразования; создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

Продолжает работу Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Мира». Школьники республики принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию, а также в мероприятиях по профессиональной ориентации проекта «Билет в будущее».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.