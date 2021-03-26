Жителям Темниковского района рассказали о проекте «Моя Мордовия»

В Дворце культуры и досуга Темниковского района состоялась встреча актива района с Павлом Михайловичем Акишевым. Он является главой Шокшинского сельского поселения Теньгушевского района и членом наблюдательного совета проекта «Моя Мордовия».

Павел Михайлович рассказал о республиканском кадровом проекте «Моя Мордовия». Разъяснил порядок его проведения, а также ответил на вопросы из зала.

А глава Темниковского района Сергей Николаевич Кизим поделился своим видением проекта. Он подчеркнул, что участие дает уникальный шанс для инициативных и деятельных людей, готовых трудиться на благо Мордовии, и призвал регистрироваться в качестве участников.

Подать заявку можно на сайте моя-мордовия.рф. Регистрация продлится до 16 апреля.

Фото: Газета «Темниковские Известия»