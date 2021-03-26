Кадровый проект «Моя Мордовия» дает широкие возможности для самореализации

В минувший четверг, 25 марта, в Доме культуры прошла встреча члена Наблюдательного совета кадрового проекта «Моя Мордовия», главы Шокшинского сельского поселения Павла Михайловича Акишева с активом Теньгушевского района.

Павел Михайлович рассказал участникам встречи о республиканском кадровом проекте «Моя Мордовия», старт которому дал Врио Главы республики Артем Здунов еще 3 марта.

Заявку участие в проекте можно подать до 16 апреля. Павел Акишев дал подробные разъяснения о том, как можно отправить заявление на конкурс и каким требованиям должен соответствовать конкурсант.

- Что нужно для участия в проекте? Самое главное – желание, - считает Павел Михайлович. - Проект нацелен на людей, которые видят себя в республике, хотят и готовы работать на благо региона – развивать его, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех, кто живет и работает в Республике Мордовия.

На первом этапе нужно написать эссе. Руководство республики открыто для предложений по самым разным сферам деятельности, а также рассмотреть возможности их реализации.

Молодым специалистам, недавно окончившим ВУЗы, «Моя Мордовия» дает отличный шанс заявить о себе и получить рекомендации по дальнейшему развитию. А для опытных профессионалов участие в проекте станет эффективным инструментом оценки полученных навыков.

Петр Михайлович считает, что конкурс дает возможность рассказать о своем видении ситуации в регионе, а также показать себя.

– Я очень надеюсь, что проект «Моя Мордовия» позволит выявить и объединить здоровые силы Республики, которые придут в сельскую местность, в города, различные сферы экономики, в управление жизнью в Мордовии, чтобы работать на благо всех жителей республики.