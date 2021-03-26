Народные приметы на 27 марта подскажут, следует ли готовиться к холодной неделе

Народные приметы на 27 марта подскажут, будет ли грядущая неделя отличаться холодной погодой.

До наших дней дошло много разного рода примет и поверий, ориентируясь на которые, люди, жившие несколько столетий назад, координировали свои действия. Одна из таких примет гласит, что холодная погода, которая имеет место 27 марта, точно не сменится потеплением в течение ближайшей недели.

Туман в этот день можно назвать негативным явлением, если верить поверьям, называющим его сигналом о том, что в течение предстоящего лета будут иметь место частые осадки, а температура воздуха опустится ниже положенной для данного времени года.

Поверья также не советуют 27 марта смотреть в зеркало, поскольку в былые времена считалось, что именно в этот день в зазеркалье открываются некие порталы, которые поглощают жизненные силы.