Народные приметы на 28 марта подскажут, следует ли готовиться к затяжным дождям

Народные приметы на 28 марта помогут определить, имеются ли в окружающей среде признаки того, что в ближайшее время наступит период затяжных дождей.

В былые времена люди очень часто наблюдали за поведением птиц для того, чтобы получить своего рода знаки, необходимые при составлении прогноза погоды. В ту эпоху сформировалось поверье метеорологического характера о том, что птицы, купающиеся в воде в двадцать восьмой день первого месяца весны, являются предвестниками скорого наступления дождливого периода.

Если до 28 марта прилетели чайки, можно быть уверенным в том, что настоящее весеннее тепло окончательно установилось.

В этот день люди, жившие во времена активного почитания примет, ходили в лес, дабы выразить ему благодарность.