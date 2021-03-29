Дубенский район: ремонт дорог продолжается

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019-2020 гг. в Дубенском районе проведены работы по ремонту участка автодороги с. Дубенки - с. Красино - с. Ливадка и подъезда к райцентру.

В 2021 г. планируется провести ремонт автомобильной дороги Атяшево - Дубенки на участке с 20-го по 22-й км. Также планируется закончить ремонт участка дороги г. Саранск - с. Большие Березники - с. Дубенки протяженностью 6 км.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.