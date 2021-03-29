Национальный проект «Культура». Региональный проект «Культурная среда»

В рамках реализации проекта в 2021 году будет проведена реконструкция Дома культуры Торбеевского района.

Двухэтажное здание введено в эксплуатацию в 1974 году, его площадь составляет 1821,4 кв м. Зрительный зал рассчитан на 390 мест. Реконструкция даст возможность использования новых форм и методов в работе учреждения, расширит спектр услуг, оказываемых на платной и бесплатной основе, увеличится количество посетителей. В РДК будут созданы комфортные условия для досуга и всесторонней творческой реализации населения.

Работы начнутся в начале апреля и продлятся до конца сентября.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.