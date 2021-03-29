Народные приметы на 30 марта подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 30 марта помогут узнать, какую погоду на лето приготовила природа.

Несколько столетий назад люди, ориентируясь на результаты собственных наблюдений за положением дел в окружающей среде, сформулировали поверье, согласно которому дождь в предпоследний день первого месяца весны предвещает теплую и ясную погоду в период с июня по август.

Также есть примета, которая гласит, что яркое солнце в этот день является предвестником того, что предстоящее лето будет прохладным и дождливым.

Крестьяне, которые жили во времена так называемой седой старины, в конце марта начинали готовить телеги к очередному сезону.