Инсарский район: больница участвует в проекте «Бережливая поликлиника»

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Инсарской районной больнице в 2020 г. проведены ремонтные работы входной группы поликлиники, сделана перепланировка помещения регистратуры, создана доступная среда для маломобильных групп населения, благоустроена территория, закуплено медицинское оборудование.

Кроме того, в районе построено два фельдшерско-акушерских пункта в с. Казеевка и с. Яндовище. Стоимость каждого составила 2,82 млн руб. У больницы также появился передвижной ФАП стоимостью 6,7 млн руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.