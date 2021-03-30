Национальный проект «Образование». Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Цель проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

В 2021 году 30 учебных заведений республики будут обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В Саранске на базе Дворца детского творчества будет создан Центр цифрового образования детей «IT-куб».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.