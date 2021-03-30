Wink представляет премьеры апреля

Сразу пять эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в апреле: уникальный документальный фильм о киберспортсменах «NAVI. Рожденные побеждать», новая серия «Девяностых» — «Реклама», картина о судьбе лыжницы Елены Вяльбе «Белый снег», романтическая драма взросления юной мечтательницы в богемном мегаполисе 90-х «Мой год в Нью-Йорке» и сентиментальная отечественная драмеди «Рашн юг».

«NAVI. Рожденные побеждать» (Россия, 2021) — документальный фильм о киберспорте. Картина приоткрывает завесу киберспортивной сцены и рассказывает о команде NAVI (Natus Vincere) по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Это настоящие звезды киберспорта, которые выиграли десятки престижных турниров, заработали миллионы долларов призовых и прочно обосновались на вершине мирового рейтинга сильнейших команд в своей дисциплине. NAVI — самая популярная киберспортивная команда в СНГ. За успехами команды в социальных сетях следит несколько миллионов поклонников, игроки появляются на обложке журнала Forbes Russia, звезды кино и музыки играют с ними в игры, а футболисты мадридского «Реала» дарят подарки и смотрят турниры с их участием. Режиссер картины — лауреат LA Film Festival Лейла Недорослева, звукорежиссер — Андрей Дергачев, известный по работам над фильмами Андрея Звягинцева. Премьера фильма — 2 апреля.

«Белый снег» (Россия, 2021) — байопик о судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе. Фильм рассказывает о том, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, и на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году впервые в истории лыжных гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. В ролях: Ольга Лерман, Анна Уколова, Александр Устюгов, Федор Добронравов, Надежда Маркина, Ангелина Вяльбе, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина, Михаил Беспалов, Вадим Андреев и другие. Режиссер — Николай Хомерики. Премьера — 5 апреля.

«Девяностые»: новая серия «Реклама» (Россия, 2020) — многосерийный фильм-антология о России, который состоит из нескольких тематических блоков: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь. В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия. Премьера новой серии — 16 апреля.

«Мой год в Нью-Йорке» (Канада, Ирландия, 2020) — романтическая драма взросления юной мечтательницы в богемном Нью-Йорке 90-х. Фильм основан на автобиографическом романе нью-йоркской писательницы Джоанны Ракофф «Мой год Сэлинджера» о ее работе ассистенткой в одном из старейших литературных агентств на Мэдисон-авеню. История напоминает «Дьявол носит Prada», только разворачивается она не в глянцевых декорациях мира моды, а в мире писателей и поэтов. Именно в него попадает юная героиня, сама мечтающая писать. Нью-Йорк становится полноправным героем фильма, увлекая и вдохновляя Джоанну. Снял фильм Филипп Фалардо — канадский режиссер, номинант на премию «Оскар» за картину «Месье Лазар» (2011), также известен фильмом «Ложь во спасение» с Риз Уизерспун. Роль Джоанны исполнила восходящая звезда Голливуда Маргарет Куэлли («Однажды в... Голливуде», «Славные парни»), а ее начальницу Маргарет сыграла Сигурни Уивер. Премьера — 22 апреля.

«Рашн юг» (Россия, 2021) — романтическая комедия от режиссера Антона Федотова, известного по сериалам «Кухня» и «Отель “Элеон”». В центре сюжета девушка Ксюша с русского юга, расположения которой добиваются сразу три молодых человека: бедный студент Артем, полицейский Игорь и моряк Никита. В ролях: Семен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Метелкин, Роман Мадянов, Александр Робак, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев и другие. Премьера — 22 апреля.