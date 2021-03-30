Народные приметы на 31 марта подскажут, будет ли апрель теплым

Народные приметы на 31 марта помогут узнать, будет ли второй месяц весны отличаться теплой погодой.

Несколько веков назад люди доверяли примете метеорологической направленности, согласно которой проклюнувшаяся в последний день первого месяца весны мать-и-мачеха является своего рода знаком о том, что в течение апреля будет преобладать теплая погода.

Если же до 31 марта полностью не сошел снег, будет хорошо расти трава.

Наличие первых насекомых в этот день предвещает, что оставшаяся часть весны и лето будут очень теплыми.

Обилие мошкары 31 марта сигнализирует о том, что в этом году будет очень много грибов.