Кадошкинский район: парк в райцентре готовится к благоустройству

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в р.п. Кадошкино по ул. Заводская отремонтированы дворовые проезды около многоквартирных домов №№11, 13, 15 и 17 протяженностью 150 м.

В 2020 году приведены в порядок территории около жилых домов №№ 28, 30, 32 по ул. Светотехническая: сделан ремонт тротуаров (150 м), дворовых проездов (110 м) и стоянки (170 кв м).

В 2021 году планируется провести ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Пугачева, д. № 18 и ул. Дзержинского, д. № 4. Общая стоимость работ составит 874,9 тыс. руб.

В 2022 году запланировано участие парка райцентра (2,4 га) в конкурсе по отбору территорий на благоустройство. Проектно-сметная документация изготовлена. Проект позволит обустроить две современные детские игровые площадки, спортивную площадку, площадку для проведения праздничных мероприятий, площадку для молодоженов, установить различные малые архитектурные формы, значительно обновить озеленение парка, освещение, дорожки и тротуары. Стоимость проекта составит почти 15 млн руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.