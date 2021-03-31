Народные приметы на 1 апреля подскажут, установится ли теплая погода

Народные приметы на 1 апреля помогут узнать, имеются ли признаки того, что в ближайшее время установится теплая погода.

Несколько веков назад теми, кто на регулярной основе наблюдал за положением дел в окружающей среде и на основе этих наблюдений определял закономерности погодных изменений, было сформулировано правило, которое со временем стало приметой о том, что отсутствие звезд на небе в первый день второго месяца весны является признаком того, что в ближайшее время будет тепло.

Стоит отметить, что несколько веков назад также существовала традиция разыгрывать друг друга 1 апреля, но в былые времена она имела мистическую подоплеку. Считалось, что розыгрыши помогают сбить с толку домового, который якобы просыпается именно в этот день.

Активное таяние снега 1 апреля предвещает хороший рост травы.