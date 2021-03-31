Национальный проект «Экология». Региональный проект «Чистая страна»

В рамках проекта к 2024 году запланирована рекультивация 10 объектов накопленного экологического вреда окружающей̆ среде (8 несанкционированных свалок и 2 выведенных из эксплуатации полигона), из которых 2 объекта расположены в границах городов (Рузаевская и Ковылкинская свалки) и 8 объектов за пределами города.

Жители республики принимали участие в проекте в процессе проведения общественных обсуждений проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированных свалок, проводимых в рамках государственной экологической экспертизы.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.