Жителям Атюрьевского района рассказали о кадровом проекте «Моя Мордовия»

В начале марта в регионе был дан старт кадровому проекту «Моя Мордовия». Его основная задача — поиск руководителей для органов власти республики.

А в минувший понедельник, 29 марта, в зале районного Дома культуры Атюрьевского района состоялась встреча с активом района. В мероприятии приняли участие и глава района И.С. Гусаров, а также член Наблюдательного совета республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия, генеральный директор АО «Мордовское книжное издательство» Р.И. Акашкина.

Р.И. Акшина подробно рассказала о проекте и обратила внимание на сроки принятия заявок от претендентов. Подать заявку можно на сайте моя-мордовия.рф. Регистрация завершится 16 апреля.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 25 до 55 лет включительно. Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт управления не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех лет.

Во время второго этапа конкурса участникам предстоит написать эссе о проблемах республики и возможных путях их решения. Загрузить эссе в личный кабинет можно с 23 марта.

Граждане, показавшие высокие результаты, станут участниками дистанционного, а затем и очного этапов проекта. Лучшие участники, выйдя в финал, поборются за возможность включения в резерв управленческих кадров Республики Мордовия и участия в специальной образовательной программе.

Участие в проекте «Моя Мордовия» дает уникальный шанс для инициативных и деятельных людей, которые готовы трудиться на благо республики.

«Я уверена, что и в Атюрьевском районе есть достойные люди, которых заинтересовал данный проект. Это для вас отличный шанс проявить себя»,- отметила Р.И. Акашкина. П

И.С. Гусаров в свою очередь добавил, что каждый житель Мордовии должен думать о будущем своего края и не надеяться, что кто-то позаботится другой о нашем благосостоянии.