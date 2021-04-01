Ковылкинский район: национальный проект «Культура»

В Ковылкинском районе в рамках национального проекта «Культура» ведется работа по увеличению посещений жителями культурно-массовых мероприятий, библиотек, повышению количества участников клубных формирований, учащихся школы искусств.

На базе районного Дома культуры в 2019 г. открыт виртуальный концертный зал, позволяющий транслировать концерты классической музыки в онлайн режиме.

В 2020 г. на базе Централизованной библиотечной системы начала работу модельная библиотека «САМОРАЗВИТИЕ». В Кочелаевской библиотеке создана модельная арт-библиотека «Наследие».

При поддержке Фонда кино оснащен кинозал на 33 зрительных места с поддержкой форматов 2D и 3D.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.