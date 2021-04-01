Алексей Индриков: «В России выбрана правильная тактика ограничений во время пандемии»

Жесткие карантины во многих странах действовали с марта по май, постепенно сменяясь более мягкими ограничениями. В Европе продолжается практика локдаунов, что приводит к регулярным протестам против ковидных ограничений. Власти реагируют на них ужесточением законодательства за участие в демонстрациях, а для разгона протестующих активно используют водометы, конную полицию, слезоточивый газ и собак, что выливается в проявление полицейской жестокости, травмы мирного населения и новые протесты.

В Дании прошли массовые протесты против изменений в законодательстве, в соответствии с которыми за любое правонарушение на демонстрации против карантинных ограничений наказание удваивается. Великобритания также серьезно ужесточает закон об акциях протеста — полиция сможет разгонять протестующих за «создание помех», а нарушителям грозит до 10 лет тюрьмы. Массовые протесты в Голландии продолжаются больше 10 недель, в ряде случаев демонстранты пострадали от собак, конной полиции и водометов. В германском городе Кассель на улицу вышли около 15 тыс. человек, правоохранители применили водяные пушки, дубинки и слезоточивый газ. Массовые столкновения с полицией недавно прошли в британском Бристоле.

Как отметил в своем комментарии для проекта "Экспертные клубы России" доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС при Президенте РФ Алексей Индриков, в России и Беларуси была выбрана в основном правильная тактика ограничений во время пандемии.

«В основу этой тактики легла идея заботы о здоровье каждого человека. Это идея социального государства. Безусловно, не могло обойтись без проблем и сложностей, особенно для малого бизнеса. Однако, все-таки, самой главной особенностью периода пандемии в России был тот факт, что власть и общество смогли договориться по основным направлениям работы в условиях ограничений, чего не было во многих европейских странах, таких как Дания, Англия, недавно Чехия...», - полагает Алексей Индриков.