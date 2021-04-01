Народные приметы на 2 апреля подскажут, можно ли рассчитывать на теплую погоду

Народные приметы на 2 апреля помогут узнать, следует ли рассчитывать на то, что в ближайшее время установится теплая погода.

Если в ночь на 2 апреля на небе не видно звезд, народные приметы сулят стабильно теплую погоду в ближайшие дни.

Также в былые времена, когда только приметы и поверья позволяли предугадать будущие метеорологические изменения, люди верили, что выпадение осадков в виде дождя во второй день второго месяца весны предвещает грибную осень.

Жаркая погода в этот день народными приметами трактуется в качестве своего рода символического сигнала о скором ухудшении погодной ситуации.