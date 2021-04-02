Магнитно-резонансная томография – самый безопасный метод исследования. Он не влияет на клетки и ткани (как рентгеновское излучение), не дает побочных эффектов и не вызывает осложнений. Поэтому если нужно обследовать ребенка, то врач направляет на МР-томографию. Но что это за метод? Где и как сделать МРТ в Москве новорожденному, школьнику или подростку?

Что такое МРТ?

Принцип действия МР-томографа основан на способности ядер атомов водорода реагировать на внешнее магнитное поле. В постоянном магнитном поле спины выстраиваются вдоль силовых линий, а под воздействием импульса переменного поля они выводятся из состояния равновесия. Таким образом строятся томограммы - послойные изображения исследуемой области. В результате удается получить снимки головного мозга, тазобедренных суставов или позвоночника в разрезе с заданным шагом (с определенным расстоянием между срезами).

Что показывает МР-томография?

Метод используют для визуализации нервной системы, позвоночника, лимфоузлов и эндокринных желез (гипофиза, надпочечников, щитовидки), суставов и мягких тканей, внутренних органов брюшной полости и малого таза. Детям часто назначают МРТ головного мозга, среднего и внутреннего уха, позвоночника, почек и надпочечников.

Магнитный томограф очень хорошо справляется с визуализацией мягких тканей, неплохо показывает кости. Менее информативен при исследовании наполненных воздухом легких и полых органов (например, желудка).

Как делают МРТ детям?

Исследование абсолютно безболезненно и не вызывает побочных реакций. Сложность заключается в том, что во время сканирования 20-40 минут пациент должен лежать неподвижно. Любая активность снижает качество снимков, то есть на них появляются так называемые артефакты - помехи от движения. Но существует ряд методов, позволяющих решить проблему.

Есть томографы закрытого и открытого типа. Первые представляют собой туннель, в который въезжает кушетка с пациентом. Вторые похожи на обычный стол, над которым находится магнит и сканер. При исследовании на открытом томографе рядом с ребенком может находиться мама. Такой томограф не издает шума. Главное – объяснить ребенку, что нужно лежать неподвижно. Если с ребенком реально договориться, то можно придумать какую-то игру. Например, предложить ему поиграть в космонавта, который будет находиться в космическом корабле. А мама будет все время переговариваться с ним и отдавать команды (в аппарате действительно есть переговорное устройство). Во многих клиниках можно сделать МРТ с седацией. Маленького пациента на время обследования искусственно погружают в медикаментозный сон и выводят из этого состояния сразу после окончания процедуры.

Где делают МРТ детям?

Многие диагностические центры принимают только взрослых пациентов, далеко не во всех предлагают услугу седации. Но есть клиники, которые делают МРТ детям любого возраста: новорожденным, дошкольникам и школьникам. Найти такой медицинский центр можно на этом сайте. Здесь собрана полезная информация о клиниках, установленном в них оборудовании (указана мощность и тип томографов), видах исследования. На сайте можно в режиме онлайн записаться на прием.

Обязательно обратите внимание на стоимость услуг и сравните цены. Одно и то же исследование в одной больнице может стоить 2 тыс. руб., в другой – 5-7 тыс. руб. Точность исследования не зависит от цены МРТ. Например, вы можете значительно сэкономить, если пройдете обследование не в центре Москвы, а в спальном районе или в пригороде столицы.