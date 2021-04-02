Можно ли делать МРТ при беременности?

Беременность - серьезное испытание для организма будущей мамы. Ведь под влиянием гормонов изменяется физиология всего ее организма. Уменьшается кислотность желудочного сока, замедляется перистальтика кишечника, изменяется гемодинамика почек, увеличивается объем крови. В результате возникают отеки, начинает болеть поясница или голова.

Однако выбор методов исследования для беременных очень ограничен. О рентгене и КТ не идет и речи! Остается не всегда подходящее УЗИ и гораздо более информативная магнитно-резонансная томография. Но можно ли при беременности делать МРТ головного мозга, позвоночника или почек? Если можно, то на каком сроке?

Что такое МРТ?

Это послойное сканирование исследуемого органа, а затем построение его трехмерного изображения в разрезе. Аппарат состоит из мощного сверхпроводящего магнита, радиочастотных и градиентных катушек, сканера и компьютера. Принцип его действия основан на способности протонов водорода реагировать на внешнее магнитное поле, а затем возвращаться в равновесное состояние. Именно эту информацию и использует томограф - по времени релаксации протонов он определяет характеристики и тип исследуемых тканей. И позволяет визуально отличить здоровые клетки от патологически измененных.

В МРТ не используется ионизирующее излучение, он не вызывает облучения и не вредит здоровью. Поэтому врачи часто направляют беременных женщин сделать МРТ в Москве.

Зачем назначают МРТ беременным?

Во время вынашивания ребенка у женщин обостряются многие хронические заболевания и развиваются новые. Например, тяжело приходится почкам, часто страдает кишечник, начинает мучить остеохондроз или головные боли. Если симптомы особо не беспокоят и анализы в пределах нормы, то можно потерпеть до родоразрешения. Если же боли становятся невыносимыми или какие-то показатели изменяются до критического значения, то обязательно нужно сделать МРТ проблемного органа.

Второй вид исследования - МРТ плода. За границей этот метод уже давно используется в акушерской практике для скрининга внутриутробных пороков развития. На томограммах можно рассмотреть родовые пути матери и плод, выявить аномалии развития головного мозга, позвоночника, почек, сердца.

На каком сроке можно делать исследование?

За границей МРТ беременным делают на любом сроке, у нас рекомендуют отложить исследование до второго триместра. Связано это не с конкретными ограничениями или противопоказаниями, а просто с желанием перестраховаться. Ведь будущей маме в ее положении нельзя даже нервничать. А любое обследование для нее может быть стрессом.

А вот делать МРТ плода на ранних сроках не имеет смысла. Исследование назначают после того, как у ребенка сформируется головной мозг и внутренние органы. В большинстве случаев магнитно-резонансная томография проводится по поводу аномалий развития, выявленных на УЗИ.

Где сделать МРТ во время беременности?

Найти клиники все клиники, которые проводят исследование плода, можно на этом сайте. Цена МРТ - от 16 тыс. руб. до 23 тыс. руб.

Самой женщине можно проходить диагностику в любых диагностических центрах. Если не нужно делать прицельные тонкосрезовые томограммы, то лучше выбрать низко-или среднепольный томограф с меньшей напряженностью магнитного поля.