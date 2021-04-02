Краснослободский район: национальный проект «Образование»

В рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году введена в эксплуатацию школа в Краснослободске на 450 мест.

Она стала единственной в республике, где наряду со специализированными кабинетами биологии, химии, физики есть лаборантские и практикумы, 4 учебных мастерских: обработки древесины, металла, обработки тканей и комната кулинарии. Здесь имеются также спортзал, столовая, актовый зал на 270 мест, просторная библиотека с читальным залом. Площадь благоустроенного участка школы составляет около 5 гектаров. На территории располагаются зоны отдыха, площадка для гимнастики и подвижных игр, универсальная спортивная площадка на базе хоккейной коробки, футбольное поле с искусственным газоном, уличные тренажеры. В учебном заведении представлены на выбор два профиля – информационно-технологический и универсальный. Создается мотивирующая интерактивная среда: активные рекреации, зоны коворкинга, учебные лаборатории, предметное погружение, интерактивный музей. В 2021 году в школе должна открыться «Точка роста».

С 2019 года «Точка роста» работает в Учхозской СОШ, в том же году Краснослободский многопрофильный лицей перешел на цифровую модель образования.

В 2020 году Центры образования цифрового и гуманитарного профилей открылись на базе лицея и Красноподгорной СОШ, цифровая образовательная среда внедрена в Гуменской школе.

В районе действует система персонифицированного финансирования организаций допобразования в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.