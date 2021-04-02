Состоялась интеллектуальная онлайн-игра с участием учеников «Менделеевских классов» из Удмуртии, Саратовской и Кировской областей

Состоялась интеллектуальная онлайн-игра «Mendeleev Quiz» с участием учеников «Менделеевских классов» из Удмуртской Республики, Саратовской и Кировской областей. Образовательный проект «Менделеевские классы» реализуется Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева при поддержке Федерального экологического оператора.

Олег Житваев из МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» стал лучшим в Саратовской области. В Удмуртской Республике самый высокий результат показал Сергей Муратов, ученик МБОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» г. Камбарки. В Кировской области больше всего баллов набрала Виктория Ключарова из МОКУ «СОШ пгт. Мирный».

В общем зачете по регионам Саратовская область и Удмуртская Республика заняли II и III места. Для учеников «Менделеевских классов» был разработан специальный тест по химии и математике в стилистике художественных произведений Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Онлайн-игра проходила одновременно в 4-х часовых поясах. С вопросами онлайн-игры можно ознакомиться по ссылке: https://vk.cc/c0q1GX.

Справочно: Проект «Менделеевские классы» создан для внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии (утилизации и переработки отходов) и направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников.

Первые «Менделеевские классы» открылись в регионах реализации национального проекта «Экология» на базе 8 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» (г. Камбарка, Удмуртская Республика), Муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пгт Мирный» (Оричевский район, Кировская область), Муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Щучье (Курганская область), Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа муниципального образования поселок Михайловский» (Саратовская область), Лицея №1 г. Усолье-Сибирское (Иркутская область).