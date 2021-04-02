Национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2021 году в рамках проекта запланировано благоустройство 75 дворовых и 8 общественных территорий.

В г. Рузаевке будет благоустроена Аллея машиностроителей по улице Менделеева, в с. Лямбирь – территория Дома культуры по адресу ул. Ленина, в с. Поводимово Дубенского района – детская игровая спортивная площадка, в с. Большие Березники – парк им. Ю. Гагарина (2 этап), в р.п. Комсомольский – парковая зона по улице Ленина, в г. Саранске – парк по улице Т. Бибиной, в с. Дубенки – Центральная площадь им. Денисова, в с. Ельники – парк по улице Садовая.

Плановая дата начала работ по благоустройству на всех территориях – 1 апреля текущего года. Завершение работ – 1 августа.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.