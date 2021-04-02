Народные приметы на 3 апреля подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 3 апреля подскажут, станут ли частые дожди отличительными чертами предстоящего лета.

Несколько веков назад, когда люди воспринимали приметы в качестве своего рода правил высокой степени достоверности, подтвержденной практическим путем, существовало поверье, согласно которому обильное выделение березового сока в третий день второго месяца весны является предвестником того, что предстоящим летом очень часто будут иметь место дожди.

Если же в этот на березах начали появляться листочки, то грядущее лето будет засушливым.

Также в былые времена люди верили, что 3 апреля просыпается водяной.