Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В рамках проекта на 2021 год запланировано переоснащение медицинским оборудованием первичного сосудистого отделения РКБ имени С.В. Каткова (2 комплекса диагностических для ультразвуковых исследований экспертного класса и 3 аппарата ИВЛ), а также регионального сосудистого центра № 2 на базе Мордовской республиканской центральной клинической больницы (3 комплекса диагностического для ультразвуковых исследований экспертного класса).

Ведется профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с высоким сердечным риском. Проводится СМС информирование застрахованного населения 1 раз в месяц страховыми медицинскими организациями о необходимости прохождения диспансеризации.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.