Прокуратура Темниковского района проверила исполнение законодательства в сфере защиты прав инвалидов

Прокуратурой Темниковского района на поднадзорной территории было проверено исполнение законодательства в сфере защиты прав инвалидов.

По результатам прокурорской проверки были выявлены факты ненадлежащего оформления трудовых отношений с указанной категорией граждан.

Например, в трудовых договорах, заключенных с инвалидами третьей группы рядом организаций, не указывались условия труда на рабочем месте и сведения о месте выполнения работ. В правилах внутреннего трудового распорядка учреждений присутствовали требования в части предоставления документов при приеме на работу, которые действующее законодательство не предусматривает. Кроме того, были установлены случаи отсутствия в зданиях двух магазинов средств беспрепятственного доступа маломобильной группы населения.

Руководителям хозяйствующих субъектов было внесено 5 представлений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru