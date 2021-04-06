Народные приметы на 7 апреля подскажут, будет ли предстоящее лето грозовым

Народные приметы на 7 апреля помогут узнать, будет ли предстоящая летняя пора отличаться частыми осадками.

Несколько столетий назад люди, доверяя своего рода метеорологическому постулату, бывшему в то время в почете, считали, что отсутствие облаков на небе в седьмой день второго месяца весны является признаком того, что в период с июня по август будет иметь место не самая благоприятная погодная обстановка, сопровождающаяся частыми грозовыми дождями.

Туман утром 7 апреля предвещает сильное половодье в ближайшие дни.

В былые времена считалось, что именно в этот день Бог пробуждает природу.