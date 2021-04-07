Темниковский район: внедряется цифровая образовательная среда

Темниковская школа им. Героя Советского Союза А. И. Семикова – участник федерального проекта «Цифровая образовательная среда». В октябре 2020 года сюда поставлено новое оборудование: 38 ноутбуков, два интерактивных комплекса и многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир).

В 2021 году ЦОС планируется внедрить в Темниковскую СОШ № 1.

ЦОС – это глобальная информационная система, с помощью которой школьное образование, благодаря использованию новейших технологий, выходит на новый уровень. Школы обеспечивают всеобщим доступом к высокоскоростному интернету и набору электронных образовательных сайтов и сервисов. С помощью ЦОС дети, не имеющие возможности присутствовать на занятиях, могут быть на связи с классом с помощью видеотрансляции.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.