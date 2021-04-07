В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 6 апреля на Лямбирском шоссе. По предварительной информации, 48-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Nissan Patrol, в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки «Лада-Гранта».

Телесные повреждения получили 48-летний водитель «Лады» и его 35-летняя пассажирка. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф