В УФСИН РФ по Мордовии началась плановая ревизия

В УФСИН РФ по Мордовии началась плановая документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности за последние 2 года.

Работа началась с совещания при начальнике УФСИН РФ по Мордовии Леониде Мустайкине, на котором были представлены члены комиссии, принимающие участие в ревизии, во главе с главным специалистом отдела ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений центрального подчинения, образовательных и медицинских учреждений главной контрольно-ревизионной инспекции Управления делами ФСИН России Павлом Русяйкиным.

Руководитель комиссии озвучил присутствующим на совещании цели, объемы и сроки проведения ревизии.

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Источник: 13.fsin.su