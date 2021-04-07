Национальный проект «Экология». Региональный проект «Сохранение лесов»

В рамках проекта в 2021 году в Мордовии предусмотрено приобретение лесопожарной техники и оборудования (радиостанции УКВ диапазона, приборы спутниковой навигации, установки высокого давления, СИЗы и т.д.) на 7,9 млн руб., а также специализированной лесохозяйственной техники (2 трактора на базе Беларус 82.1 и бензиновые триммеры) на 4,2 млн руб.

Планируемая площадь лесовосстановления составляет 2,4 тыс. га, в том числе арендаторами лесных участков – 1,4 тыс. га. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в 2021 г. должно составить 64,3 %.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.