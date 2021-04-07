В Саранске загорелся мусор в многоквартирном доме

В Саранске произошло возгорание мусора в многоквартирном жилом доме.
Вечером 6 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. В подвале многоквартирного жилого дома № 98, расположенного по адресу – улица Большевистская, загорелся мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор в подвале на площади, составляющей 2 квадратных метра.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru