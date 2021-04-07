Народные приметы на 8 апреля подскажут, можно ли рассчитывать на потепление

Народные приметы на 8 апреля помогут определить, имеются ли признаки того, что настоящее весеннее тепло придет поздно.

В былые времена люди верили, что по погоде в определенный день можно определить предстоящие метеорологические изменения на длительный период. На этом своего рода правиле основывается примета о том, что наличие заморозков в восьмой день второго месяца весны является верным признаком того, что настоящее весеннее тепло в ближайшее время не согреет уставших от зимы людей.

Если же до 8 апреля на крышах продолжает лежать снег, его срок ещё не вышел. На активное таяние рассчитывать в данном случае не стоит.

Пчеловоды считают, что верба, начавшая цвести в восьмой день апреля, является своего рода сигналом, разрешающим выставлять ульи.