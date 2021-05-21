В Мордовии работают 253 пришкольных лагеря

На территории Мордовии в настоящее время открыты 253 пришкольных лагеря,
В указанных лагерях сейчас отдыхают 9727 детей.
Лагеря были открыты в 16 муниципальных районах и Саранске. В каждом из них были разработаны образовательные программы для детей, которые позволят провести летний отдых с пользой.
По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства образования Мордовии.
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Источник: mo.edurm.ru