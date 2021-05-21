В Мордовии работают 253 пришкольных лагеря

На территории Мордовии в настоящее время открыты 253 пришкольных лагеря,

В указанных лагерях сейчас отдыхают 9727 детей.

Лагеря были открыты в 16 муниципальных районах и Саранске. В каждом из них были разработаны образовательные программы для детей, которые позволят провести летний отдых с пользой.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства образования Мордовии.

Также читайте о том, что в загородном детском оздоровительном лагере «Емашевская Роща» несколько дней назад были проведены водолазные работы. Водолазы обследовали дно водоема в месте купания и очистили его от посторонних и опасных предметов.

Источник: mo.edurm.ru