В Темникове загорелась баня

В Темникове пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 5 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Р. Люксембург. Возле дома № 36, расположенного по указанному адресу, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru