Народные приметы на 7 июня подскажут, будет ли зима поздней

Народные приметы на 7 июня помогут узнать, когда наступит зима.

Речь идет, разумеется, не о календарном начале зимнего сезона, а о фактическом, реальном установлении метеорологической обстановки, которую можно назвать зимней. В былые времена считалось, что отсутствие цветения рябины в седьмой день первого месяца лета является верным признаком того, что грядущая осень будет затяжной, а зима наступит поздно.

Помимо того, несколько веков назад считалось, что с 7 июня появляются так называемые вредные росы, которые в народной среде также именуются медовыми. В данном случае подразумеваются выделения червей, которые в качестве пищи потребляют соки растений.

Кроме того, существует примета, согласно которой сильная роса в седьмой день июня предвещает хороший урожай.